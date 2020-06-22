Американский лидер Дональд Трамп назвал единственное условие, при котором он готов провести встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

"В отличие от левых радикалов, я всегда буду противостоять социализму и буду на стороне народа Венесуэлы. Моя администрация всегда стояла на стороне свободы и против деспотичного режима Мадуро! Я бы встретился с Мадуро, только чтобы обсудить одну вещь: его мирный уход из власти!", — утверждает президент США.