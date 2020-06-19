Полиция Испании вычислила любителя пострелять по фото политиков

Агентство Efe сообщило о разоблачении полицией человека, который расстреливал фотографии известных политиков.

Накануне издание La Marea опубликовало видеоролик, на котором неизвестные играли в тир , стреляя по портретам популярных испанских политиков.

По словам источника агентства, один из стрелков оказался бывшим военным. А надругательство над фотографиями происходило в Малаге.