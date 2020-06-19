Агентство Efe сообщило о разоблачении полицией человека, который расстреливал фотографии известных политиков.
Накануне издание La Marea опубликовало видеоролик, на котором неизвестные играли в тир , стреляя по портретам популярных испанских политиков.
По словам источника агентства, один из стрелков оказался бывшим военным. А надругательство над фотографиями происходило в Малаге.
Складывается впечатление, что Германия сознательно идет на обострение в отношениях с Россией. Так ли это или недавние выпады только отдельные эпизоды?