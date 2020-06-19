Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В "Одноклассниках" по-особенному отметят День медработника
Прирост новых случаев коронавируса в Москве упал в четыре раза
С 1 июля Мачу-Пикчу смогут посещать только 500 туристов в день
Рошаль посоветовал врачам-циникам снять халаты и уволиться
Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой
Путин пообщается с представителями экономической отрасли
На поддержку туризма в Калининграде выделили 100 млн рублей
Волку из "Ну, погоди!" запретили курить
Попов сдал отрицательный тест на COVID: что происходит в "Ростове"

Полиция Испании вычислила любителя пострелять по фото политиков

Мир » Европа

Агентство Efe сообщило о разоблачении полицией человека, который расстреливал фотографии известных политиков.

Накануне издание La Marea опубликовало видеоролик, на котором неизвестные играли в тир , стреляя по портретам популярных испанских политиков.

По словам источника агентства, один из стрелков оказался бывшим военным. А надругательство над фотографиями происходило в Малаге.

Последние материалы
Путин пообщается с представителями экономической отрасли
На поддержку туризма в Калининграде выделили 100 млн рублей
Волку из "Ну, погоди!" запретили курить
Попов сдал отрицательный тест на COVID: что происходит в "Ростове"
Специалисты РАН создали подробную рентгеновскую карту неба
Зеленского так и не оштрафовали за нарушение карантина
В создание аудиогида по Горному Алтаю вложили более 3 млн рублей
В Петербурге начальник ГИБДД заставил снять тонировку с Rolls-Royce
В Кузбассе 15-летняя девушка умерла от вдыхания бытового газа
Около 200 тысяч человек на этой неделе вернулись на работу в столице
Популярное
Мир. Новости мира
Германия идет на обострение: Берлин "добьет" отношения с Россией?

Складывается впечатление, что Германия сознательно идет на обострение в отношениях с Россией. Так ли это или недавние выпады только отдельные эпизоды?

Германия идет на обострение: Берлин "добьет" отношения с Россией?
Вторая волна коронавируса: возможные даты и смертность
Здоровье
Вторая волна коронавируса: возможные даты и смертность
Фигурное катание
Американка бросила фигурное катание ради карьеры порноактрисы
Путешествия
На Кипре рассказали, когда начнут принимать туристов из России
Игорь Буккер Нацистское золото найдут в Польше Игорь Буккер Василий Амирджанов Королей и премьеров заменят Тунберг и Флойд Василий Амирджанов Усам Оздемиров Венчурный капитал: кому успех, кому провал Усам Оздемиров
Комментарии
Большинство россиян доверяют своему президенту
Бывшего главу Чувашии захоронят на Чебоксарском кладбище
Бывшего главу Чувашии захоронят на Чебоксарском кладбище
Школьницы станцевали в нижнем белье у мемориала Победы в Калуге
Вторая волна коронавируса: возможные даты и смертность
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Анна Семенович в образе крестьянки "смутила" корову
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Экономист Делягин: налоги и штрафы должны быть пропорциональны доходам
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Домработница Ефремова рассказала об ухудшении состояния актёра
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Дестабилизирует Россию сама власть
Отмена парадов может навредить голосованию по Конституции
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Школьницы станцевали в нижнем белье у мемориала Победы в Калуге
"Десантник" Киркоров вызвал ментальное цунами
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ