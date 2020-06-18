Программа работы правительства Украины не получила одобрения

Программа работы правительства Украины получила неудовлетворительную оценку и была отклонена. В Верховной Раде за нее не проголосовал необходимый минимум депутатов.

Так, требовалось, чтобы программу поддержали хотя бы 226 депутатов. Но поддержку кабинету министров Дениса Шмыгаля оказали лишь 207 человек. Если бы документ прошел, правительство получило бы иммунитет и в течение года не могло быть отправлено в отставку.

Что же было не так?

Программа работы правительства Украины предусматривает разделение вопросов по Донбассу и Крыму, модернизацию отношений с Россией, следование курсу евроинтеграции. При этом в документе отмечается, что политическое урегулирование в Донбассе невозможно, потому что Москва не выполняет режим прекращения огня.

Мнение Дениса Шмыгаля

Шмыгаль считает, что программа не была поддержана как раз из-за иммунитета.

"Вопросы были в политической плоскости к иммунитету правительства на период этих кризисных времен. Мы сразу подчеркивали, что, господа, если вы переживаете за иммунитет, мы за ним не гонимся", — отметил глава украинского кабмина.

Несмотря на то что программа не была утверждена Верховной Радой, правительство будет по ней работать.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Киеве прошел митинг. Активисты требовали отставки президента Владимира Зеленского.