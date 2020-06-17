Украинцы требуют отставки Зеленского

Защитить конституционные права граждан и прекратить аресты и нападения на активистов требуют украинские оппозиционеры. И еще они хотят отставки президента страны.

Под офисом Владимира Зеленского проходит митинг.

"У нас мирная акция, но мы будем действовать решительно и звать Зеленского к нам", — заявляют организаторы.

Они являются сторонниками видеоблогера Анатолия Шария. Активисты пришли в центр Киева с флагами Украины и своей партии, в руках держат плакаты с требованием отправить президента в отставку.

Безопасность обеспечивают бойцы Нацгвардии. Они оцепили место и не пропускают никого. Улицы в правительственном квартале перекрыты.

Ранее сообщалось, что с начала этого года на Украине произошло три десятка нападений на журналистов. В прошлом году их было 75.

Напомним, что рейтинг Владимира Зеленского падает с каждым месяцем. В апреле он был на уровне 40,9%, а в мае уже 37,6%. При этом, согласно опросу, если бы сейчас шли президентские выборы, все равно победил бы действующий президент Украины.