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Северная Корея заявила об отправке солдат на пограничные объекты

Мир

Руководство Северной Кореи сегодня заявило, что Минобороны страны направит солдат к закрытым сейчас участкам межкорейского сотрудничества, переустановит посты охраны и возобновит военные учения в прифронтовых районах, а также "откроет прифронтовые площадки для полетов пропагандистских воздушных шаров в сторону Южной Кореи". 

Таким образом, все договоренности о снижении напряженности, достигнутые с Южной Кореей всего два года назад, будут "сведены на нет".

Объявленные планы Пхеньяна

Генштаб Северной Кореи сообщил, что военные подразделения будут развернуты на курорте Алмазная Гора и промышленном комплексе Кэсон (оба к северу от сильно укрепленной границы). 

  • Эти два объекта, построенные совместно с Южной Кореей, были закрыты в течение многих лет из-за межкорейских споров и санкций под руководством США.

 Южная Корея готова отвечать

 Южнокорейские военные сегодня же выразили сожаление по поводу северокорейского заявления и предупредили, что Север столкнется с неопределенными последствиями, если он нарушит соглашения 2018 года.

 Генерал-майор Чон Дон Джин из Объединенного комитета начальников штабов заявил журналистам, что Южная Корея сохраняет военную готовность и будет стремиться предотвратить рост военной напряженности. 

Чон заявил, что ухудшение отношений теперь "неизбежно " и Южная Корея может ответить возобновлением пропагандистских громкоговорителей и совместных военных учений с Соединенными Штатами.

Вице-министр объединения Су Хо предостерег от уничтожения южнокорейских активов, которые остаются на двух площадках сотрудничества.

 Напомним, что согласно договоренностям 2018 года, обе Кореи прекратили боевые учения, убрали несколько наземных мин и уничтожили посты охраны вдоль самой хорошо вооруженной границы в мире.

 Некоторые эксперты утверждали, что эти шаги подорвали безопасность Южной Кореи больше, чем безопасность Севера, поскольку ядерный арсенал Пхеньяна остался нетронутым.

Оценки независимых экспертов

Некоторые западные аналитики рассматривают происходящее, как провокации Северной Кореи в попытке добиться уступок от Вашингтона и Сеула в то время, когда ее экономика, уже пострадавшая от санкций, вероятно, ухудшилась из-за пандемии коронавируса. 

Они говорят, что "Северная Корея может быть разочарована, потому что санкции мешают Сеулу оторваться от Вашингтона, чтобы возобновить совместные экономические проекты с Пхеньяном".

 Напомним, что ранее в интервью "Правде.Ру" руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН, Александр Жебин высказал мнение, что вина в происходящем на Корейском полуострове - целиком на Южной Корее, нарушившей существующие договоренности.

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