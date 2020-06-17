Северная Корея заявила об отправке солдат на пограничные объекты

Руководство Северной Кореи сегодня заявило, что Минобороны страны направит солдат к закрытым сейчас участкам межкорейского сотрудничества, переустановит посты охраны и возобновит военные учения в прифронтовых районах, а также "откроет прифронтовые площадки для полетов пропагандистских воздушных шаров в сторону Южной Кореи".
Таким образом, все договоренности о снижении напряженности, достигнутые с Южной Кореей всего два года назад, будут "сведены на нет".
Генштаб Северной Кореи сообщил, что военные подразделения будут развернуты на курорте Алмазная Гора и промышленном комплексе Кэсон (оба к северу от сильно укрепленной границы).
Южнокорейские военные сегодня же выразили сожаление по поводу северокорейского заявления и предупредили, что Север столкнется с неопределенными последствиями, если он нарушит соглашения 2018 года.
Генерал-майор Чон Дон Джин из Объединенного комитета начальников штабов заявил журналистам, что Южная Корея сохраняет военную готовность и будет стремиться предотвратить рост военной напряженности.
Чон заявил, что ухудшение отношений теперь "неизбежно " и Южная Корея может ответить возобновлением пропагандистских громкоговорителей и совместных военных учений с Соединенными Штатами.
Вице-министр объединения Су Хо предостерег от уничтожения южнокорейских активов, которые остаются на двух площадках сотрудничества.
Напомним, что согласно договоренностям 2018 года, обе Кореи прекратили боевые учения, убрали несколько наземных мин и уничтожили посты охраны вдоль самой хорошо вооруженной границы в мире.
Некоторые эксперты утверждали, что эти шаги подорвали безопасность Южной Кореи больше, чем безопасность Севера, поскольку ядерный арсенал Пхеньяна остался нетронутым.
Некоторые западные аналитики рассматривают происходящее, как провокации Северной Кореи в попытке добиться уступок от Вашингтона и Сеула в то время, когда ее экономика, уже пострадавшая от санкций, вероятно, ухудшилась из-за пандемии коронавируса.
Они говорят, что "Северная Корея может быть разочарована, потому что санкции мешают Сеулу оторваться от Вашингтона, чтобы возобновить совместные экономические проекты с Пхеньяном".
Напомним, что ранее в интервью "Правде.Ру" руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН, Александр Жебин высказал мнение, что вина в происходящем на Корейском полуострове - целиком на Южной Корее, нарушившей существующие договоренности.
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