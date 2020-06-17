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Экспертное мнение

Ситуацию с обострением отношений Северной и Южной Корей в эксклюзивном интервью "Правде.Ру" прокомментировал Александр Жебин, руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН.

16 июня во второй половине дня по местному времени в районе Кэсонского промышленного комплекса, расположенного на территории Северной Кореи, прогремели взрывы. Сегодня сестра Ким Чен Ына подтвердила, что там был взорван совместный офис связи Севера и Юга. Зачем КНДР нужен конфликт с соседями?

Не с соседями, с соседом. Конфликта с Россией нет, с Китаем — тоже нет. А сосед у них (у Северной Кореи) один третий — это Южная Корея, которая не хочет выполнять тех обязательств, которые она приняла на себя на межкорейских саммитах 2018 года.

К сожалению, те договоренности — и политические, и экономические — которые были достигнуты в 2018 году, Южная Корея не выполняет.

С политической точки зрения стороны обещают друг другу не предпринимать враждебных действий в районе демилитаризованной зоны, которая разделяет Север и Юг. Это раз.

Во-вторых, не допускать вот эти листовки, не использовать громкоговорители. А южане позволили группам экстремистов, перебежчиков это делать.

В-третьих, самое главное, наверное. Юг так и не смог перейти к возобновлению межкорейских проектов экономических. В частности, речь идет о Кэсонском промышленном комплексе. Все эти проекты как были заморожены еще предыдущими администрациями, так остаются в подвешенном состоянии.

Южная Корея ввела санкции против Северной после инцидента с южнокорейским потопленным кораблем, обвинила в этом Северную Корею, хотя доказательств убедительных так и нет. И эти санкции не отменяют. Хотя могла бы в соответствии с духом договоренностей 2018 года это сделать.

И самое последнее, может быть, очень важное — она все время оглядывается на американцев, которые, конечно, не хотят, чтоб в регионе был мир и согласие. Американцы проводят политику максимального давления на КНДР, требуя, что она сдала свое ядерное оружие на американских условиях.

Чтобы добиться своей цели, обложили Северную Корею не только прямыми санкциями, но еще вторичными. Они преследуют компании любых стран, в том числе и Южной Кореи, которые пробуют вести какие-то дела с северянами.

Получилось так, что Межкорейское экономическое сотрудничество за минувшие два с половиной года после начала "олимпийского потепления", когда северокорейцы поехали на Олимпиаду, так и не сдвинулось с места. Ведутся разговоры, а толку нет. И видимо, в ближайшее время, по крайней мере, в ближайшие шесть месяцев, до выборов в Америке, ситуация не изменится.

Это северокорейцев не устраивает. Они решили показать свое недовольство,

  • во-первых, тем, что и в политической области происходят такие нападки не только на КНДР, но и лично на ее руководителя. Это режим личной власти. Там руководители, можно сказать, обожествляются и их действия не ставятся под сомнение;
  • второй момент — это отсутствие прогресса на экономическом направлении, в экономических отношениях между севером и югом.

Это уже война?

Это не война. Такое было много раз — обострение между Севером и Югом. Могут даже и где-то пострелять в Желтом море или на границе. Но я не думаю, что дело дойдет до какой-то большой войны.

То есть это никому не выгодно?

Конечно, невыгодно. И та, и другая сторона понимает, что полномасштабная война — это разрушение обеих стран.

Но Северная еще и ядерное оружие имеет. К сожалению, это очередной откат в межкорейских отношениях, которые, кстати, во многом спровоцирован извне. Потому что, в принципе, южнокорейская администрация хотела бы восстановить некоторые связи, контакты и сотрудничество, но мешает позиция США, которые требуют "шагать в ногу", грозят санкциями своему союзнику, если он начнет торговать или по-иному сотрудничать делать с КНДР.

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