Сегодня,10 июня, принц Филипп празднует свой 99-ый день рождения вместе с королевой в Виндзорском замке.
По этому случаю Букингемский дворец выпустил новую фотографию королевы и Герцога Эдинбургского.
Это первая публичная фотография герцога с тех пор, как его видели выходящим из больницы в Лондоне 24 декабря прошлого года.
Напомним, тогда принц Филипп провел четыре ночи в частной больнице короля Эдуарда VII в связи с "ранее существовавшим состоянием".
Принц Филипп, который женат на королеве уже 72 года, редко появляется на публике с тех пор, как он сложил королевские обязанности в 2017 году.
Сын Михаила Ефремова Никита назвал произошедшее ДТП с участием отца "большой трагедией".