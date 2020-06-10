Супруг королевы Британии, принц Филипп, празднует 99-летие

Сегодня,10 июня, принц Филипп празднует свой 99-ый день рождения вместе с королевой в Виндзорском замке.

По этому случаю Букингемский дворец выпустил новую фотографию королевы и Герцога Эдинбургского.

Это первая публичная фотография герцога с тех пор, как его видели выходящим из больницы в Лондоне 24 декабря прошлого года.

Напомним, тогда принц Филипп провел четыре ночи в частной больнице короля Эдуарда VII в связи с "ранее существовавшим состоянием".

Принц Филипп, который женат на королеве уже 72 года, редко появляется на публике с тех пор, как он сложил королевские обязанности в 2017 году.