"Ноль выявленных зараженных" - большая победа Уханя

Департамент здравоохранения Уханя впервые с начала пандемии коронавируса сообщает, что за сутки не было выявлено ни одного, в том числе и бессимптомного, случая заражения COVID-19.

Согласно распространенному ведомством сообщению, за сутки город проверил более 60 тысяч жителей на бессимптомную инфекцию, и все тесты были отрицательными.