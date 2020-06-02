Департамент здравоохранения Уханя впервые с начала пандемии коронавируса сообщает, что за сутки не было выявлено ни одного, в том числе и бессимптомного, случая заражения COVID-19.
Согласно распространенному ведомством сообщению, за сутки город проверил более 60 тысяч жителей на бессимптомную инфекцию, и все тесты были отрицательными.
"Результат показывает, что концентрированная работа по тестированию и скринингу нуклеиновых кислот в городе достигла значительного прогресса", — говорится в сообщении.
"Все проверенные в минувшие сутки люди ранее были пропущены в общегородском тестировании, это в основном пожилые, инвалиды, люди, которые были за пределами города, и другие с особыми обстоятельствами", — отметил Ян Чжаньцю, заместитель директора департамента биологии патогенов университета Ухань.
Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что прекрасно знает, откуда на республику "дуют ветры".