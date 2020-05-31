В Миннеаполисе нацгвардия разогнала протестующих резиновыми пулями

Нацгвардия и полиция разогнали массовый протест в Миннеаполисе из-за убийства афроамериканца.

Группа из нескольких сотен человек двигалась по Лейк-стрит. У одного из протестующих был с собой пистолет. Силовики открыли огонь по протестующим резиновыми пулями, а также выпустили снаряд со слезоточивым газом. Вскоре толпа участников протеста начала разбегаться по дворам.