В мире подтверждена гибель от коронавируса более 358 тысяч человек

По данным официальной статистики на утро четверга, 28 мая, в мире зарегистрировано 5 785 646 зараженных коронавирусной инфекцией.

Подтвержденное число смертельных случаев от Covid-19 по всему миру в настоящее время составляет 358.555, согласно данным Университета Джонса Хопкинса Цифра точна на момент публикации материала - прим.ред).

Однако, медицинские эксперты и статистики уверены:

эти цифры, основанные на официальных сообщениях, вероятно, представляют собой значительную недооценку истинных масштабов пандемии из-за различных режимов тестирования и регистрации, а также предполагаемого недоучета.

Напомним, что в вероятной справедливости этого мнения мы убедились на примере статистики гибели от COVID медицинских работников в России.

Об этом подробнее читайте в материалах на сайте:

Статистика Минздрава: от COVID погиб 101 медик. А как на самом деле?

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