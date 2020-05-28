В мире подтверждена гибель от коронавируса более 358 тысяч человек

По данным официальной статистики на утро четверга, 28 мая, в мире зарегистрировано 5 785 646 зараженных коронавирусной инфекцией.
Подтвержденное число смертельных случаев от Covid-19 по всему миру в настоящее время составляет 358.555, согласно данным Университета Джонса Хопкинса Цифра точна на момент публикации материала - прим.ред).
Однако, медицинские эксперты и статистики уверены:
Напомним, что в вероятной справедливости этого мнения мы убедились на примере статистики гибели от COVID медицинских работников в России.
Об этом подробнее читайте в материалах на сайте:
Статистика Минздрава: от COVID погиб 101 медик. А как на самом деле?
Цыплят по осени считают, а потери среди врачей посчитают после эпидемии
Людмила Летникова, директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Министерства здравоохранения, рассказала во вторник, что Минздрав ведет специальный регистр погибших от коронавируса российских медиков.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что закроет все социальные сети, если они и дальше будут, как он выразился, "заглушать" голоса консерваторов.
В Соединенных Штатах зарегистрировано более 100 тысяч случаев смерти от Covid-19.
Эта цифра почти в три раза больше, чем в Великобритании, занимающей вторую строчку рейтинга смертности от коронавируса. Там за время пандемии погибли более 37 тысяч человек.
По последним данным Росстата, за период пандемии в России уровень безработицы дал 23% скачок. Это 5,8% трудоспособного населения страны.
На конец апреля число официально зарегистрированных безработных увеличилось до 4,3 млн человек (до известных всем событий было 3,5 млн).
Гонконг является лишь частью давления на Китай, которое планируют США. Однако каких-то конкретных результатов американцы все равно не добьются.
Об этом "Правде.Ру" заявил исполняющий обязанности директора института Дальнего Востока РАН, руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.
Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.