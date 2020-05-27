Цыплят по осени считают, а потери среди врачей посчитают после эпидемии

Людмила Летникова, директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Министерства здравоохранения, рассказала во вторник, что Минздрав ведет специальный регистр погибших от коронавируса российских медиков.

По ее словам, на тот момент в нем была 101 фамилия.

Однако, как рассказала "Правда.Ру",

на сайте памяти, созданном врачами одной из московских больниц, их в 3 раза больше.

Почему такая огромная разница в цифрах у Минздрава и на сайте памяти, который сами врачи создали? И каковы же потери на самом деле?

На эти вопросы в эксклюзивном интервью "Правде.Ру" ответила Татьяна Соломатина, член Комитета Государственной Думы по охране здоровья.

Я была на том совещании вчера и слышала эту цифру. Она расходится с теми данными, которые мы имеем в общественности. Почему так? Мне очень сложно сейчас об этом судить.

В Министерство здравоохранения, скорее всего, статистика приходит к концу месяца. А наши коллеги — доктора собирают данные, фиксируют по мере поступления. В сети все происходит — в том числе и поступление информации — значительно быстрее, в режиме реального времени сведения идут из всех регионов.

Я думаю, что цифры сегодня не соответствует действительности: ни та, ни другая. Потому что есть ряд смертей, которые — даже если речь идет о медработниках — от другого заболевания.

Но это врач, он погиб в период пандемии. Только на этом основании его могут занести в список ее жертв.

Понятно, что с каждым случаем нужно разбираться отдельно. Но сейчас на это времени просто нет.

Позже, когда волна схлынет, это все будет сделано на уровне региональной власти и на уровне Департамента здравоохранения и Бюро медицинской статистики.

Я думаю, что мы с этим разберемся. Цифра — 168, наверное, более адекватно, чем та, которая приводится в СМИ — там почти 300 человек или даже больше.

Там 308 написано…

Я думаю, что и ту, и другую цифру нужно адекватно оценивать. Понятно, что она будет где-то на какой-то середине. Но меня сегодня волнует совсем другое.

Я считаю, что самое важное, что сегодня требуется от власти — защита медицинских работников от коронавируса во всех его проявлениях. Это не только СИЗы, это и психологическая составляющая, и физическая составляющая, потому что врачи не могут работать по 8-12 часов.

Я так понимаю, в тех регионах, в которых это происходит сегодня, уже и количество врачей, и медицинских работников оставляет желать лучшего. Их не хватает.

И те, кто работает, берут удар на себя. Но наступает все равно физическая усталость, когда сам доктор не может соблюдать условия самозащиты, даже имея все СИЗы. Я считаю, что люди, которые работают в таких средствах индивидуальной защиты, больше 4-5 часов работать в них не могут, чтобы контролировать себя для защиты именно собственной безопасности.

Я в "Фейсбуке" видела, что один врач умер на дежурстве в больнице. Но у него тромб оторвался. Он вроде умер не от коронавируса, но человек перенапрягся, устал. И организм не выдержал

Да, это перенапряжение. Да, это смерть на рабочем месте. Когда они надевают эти костюмы и 8-12 часов не могут попить элементарно воды, наверное, это ведет и к сгущению крови, они же не могут иногда сходить в туалет. Это каторжный труд.

Конечно, мы вчера подняли этот вопрос безопасности и сохранения здоровья самих медицинских работников.