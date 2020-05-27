Людмила Летникова, директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Министерства здравоохранения, рассказала во вторник, что Минздрав ведет специальный регистр погибших от коронавируса российских медиков.
Однако, как рассказала "Правда.Ру",
Почему такая огромная разница в цифрах у Минздрава и на сайте памяти, который сами врачи создали? И каковы же потери на самом деле?
На эти вопросы в эксклюзивном интервью "Правде.Ру" ответила Татьяна Соломатина, член Комитета Государственной Думы по охране здоровья.
Я была на том совещании вчера и слышала эту цифру. Она расходится с теми данными, которые мы имеем в общественности. Почему так? Мне очень сложно сейчас об этом судить.
В Министерство здравоохранения, скорее всего, статистика приходит к концу месяца.
А наши коллеги — доктора собирают данные, фиксируют по мере поступления. В сети все происходит — в том числе и поступление информации — значительно быстрее, в режиме реального времени сведения идут из всех регионов.
Я думаю, что цифры сегодня не соответствует действительности: ни та, ни другая. Потому что есть ряд смертей, которые — даже если речь идет о медработниках — от другого заболевания.
Но это врач, он погиб в период пандемии. Только на этом основании его могут занести в список ее жертв.
Понятно, что с каждым случаем нужно разбираться отдельно. Но сейчас на это времени просто нет.
Позже, когда волна схлынет, это все будет сделано на уровне региональной власти и на уровне Департамента здравоохранения и Бюро медицинской статистики.
Я думаю, что мы с этим разберемся. Цифра — 168, наверное, более адекватно, чем та, которая приводится в СМИ — там почти 300 человек или даже больше.
Там 308 написано…
Я думаю, что и ту, и другую цифру нужно адекватно оценивать. Понятно, что она будет где-то на какой-то середине. Но меня сегодня волнует совсем другое.
Я так понимаю, в тех регионах, в которых это происходит сегодня, уже и количество врачей, и медицинских работников оставляет желать лучшего. Их не хватает.
И те, кто работает, берут удар на себя. Но наступает все равно физическая усталость, когда сам доктор не может соблюдать условия самозащиты, даже имея все СИЗы. Я считаю, что люди, которые работают в таких средствах индивидуальной защиты, больше 4-5 часов работать в них не могут, чтобы контролировать себя для защиты именно собственной безопасности.
Я в "Фейсбуке" видела, что один врач умер на дежурстве в больнице. Но у него тромб оторвался. Он вроде умер не от коронавируса, но человек перенапрягся, устал. И организм не выдержал
Да, это перенапряжение. Да, это смерть на рабочем месте. Когда они надевают эти костюмы и 8-12 часов не могут попить элементарно воды, наверное, это ведет и к сгущению крови, они же не могут иногда сходить в туалет. Это каторжный труд.
Конечно, мы вчера подняли этот вопрос безопасности и сохранения здоровья самих медицинских работников.
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