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Источник Правда.Ру

Цыплят по осени считают, а потери среди врачей посчитают после эпидемии

Экспертное мнение

Людмила Летникова, директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Министерства здравоохранения, рассказала во вторник, что Минздрав ведет специальный регистр погибших от коронавируса российских медиков.

  • По ее словам, на тот момент в нем была 101 фамилия.

Однако, как рассказала "Правда.Ру",

  • на сайте памяти, созданном врачами одной из московских больниц, их в 3 раза больше.

Почему такая огромная разница в цифрах у Минздрава и на сайте памяти, который сами врачи создали? И каковы же потери на самом деле?

На эти вопросы в эксклюзивном интервью "Правде.Ру" ответила Татьяна Соломатина, член Комитета Государственной Думы по охране здоровья.

Я была на том совещании вчера и слышала эту цифру. Она расходится с теми данными, которые мы имеем в общественности. Почему так? Мне очень сложно сейчас об этом судить.

В Министерство здравоохранения, скорее всего, статистика приходит к концу месяца.

А наши коллеги — доктора собирают данные, фиксируют по мере поступления. В сети все происходит — в том числе и поступление информации — значительно быстрее, в режиме реального времени сведения идут из всех регионов.

Я думаю, что цифры сегодня не соответствует действительности: ни та, ни другая. Потому что есть ряд смертей, которые — даже если речь идет о медработниках — от другого заболевания.

Но это врач, он погиб в период пандемии. Только на этом основании его могут занести в список ее жертв.

Понятно, что с каждым случаем нужно разбираться отдельно. Но сейчас на это времени просто нет.

Позже, когда волна схлынет, это все будет сделано на уровне региональной власти и на уровне Департамента здравоохранения и Бюро медицинской статистики.

Я думаю, что мы с этим разберемся. Цифра — 168, наверное, более адекватно, чем та, которая приводится в СМИ — там почти 300 человек или даже больше.

Там 308 написано…

Я думаю, что и ту, и другую цифру нужно адекватно оценивать. Понятно, что она будет где-то на какой-то середине. Но меня сегодня волнует совсем другое.

  • Я считаю, что самое важное, что сегодня требуется от власти — защита медицинских работников от коронавируса во всех его проявлениях. Это не только СИЗы, это и психологическая составляющая, и физическая составляющая, потому что врачи не могут работать по 8-12 часов.

Я так понимаю, в тех регионах, в которых это происходит сегодня, уже и количество врачей, и медицинских работников оставляет желать лучшего. Их не хватает.

И те, кто работает, берут удар на себя. Но наступает все равно физическая усталость, когда сам доктор не может соблюдать условия самозащиты, даже имея все СИЗы. Я считаю, что люди, которые работают в таких средствах индивидуальной защиты, больше 4-5 часов работать в них не могут, чтобы контролировать себя для защиты именно собственной безопасности.

Я в "Фейсбуке" видела, что один врач умер на дежурстве в больнице. Но у него тромб оторвался. Он вроде умер не от коронавируса, но человек перенапрягся, устал. И организм не выдержал

Да, это перенапряжение. Да, это смерть на рабочем месте. Когда они надевают эти костюмы и 8-12 часов не могут попить элементарно воды, наверное, это ведет и к сгущению крови, они же не могут иногда сходить в туалет. Это каторжный труд.

Конечно, мы вчера подняли этот вопрос безопасности и сохранения здоровья самих медицинских работников.

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Лео Бокерия: к концу лета мы закроем эпидемию коронавируса

Экспертное мнение

Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия считает, что эпидемия коронавируса в России завершится "к концу лета".

"Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим", — сказал Бокерия в интервью РИА "Новости".

Напомним, Роспотребнадзор сообщил, что Россия прошла пик пандемии, и 44 региона в стране уже сегодня готовы начать выходить из режима ограничительных мер.

А в субботу стало известно, что в мировом коронавирусном "антирейтинге" Россию, до того дня занимавшую вторую строчку, потеснила Бразилия.

 

лео бокерия коронавирус окончание эпидемии

Япония объявила Курилы своими. Россия молчит. И что теперь?

Экспертное мнение

Министр иностранных дел Японии Тошимицу Моги на заседании Кабинета министров 19 мая заявил, что "северные территории" — так в Стране восходящего солнца называют Курильские острова — перешли под юрисдикцию Японии.

япония курилы александр панов спорная территория курильские острова

Россияне продолжают забирать деньги из банков

Политика

Согласно отчету Банка России, россияне уже четвертый месяц продолжают выводить валюту с депозитных счетов. За апрель жители России забрали уже $1,1 млрд.

Россияне сняли со счетов всю валюту

С начала 2020 года россияне сняли со счетов $8,3 миллиарда. Это практически вся валюта, которая накопилась за прошлый год.

На 1 мая текущего года объем вкладов физических лиц в российских банках в иностранной валюте составлял $88,2, что на 1,2% меньше, чем на 1 апреля.

"Основные причины выведения валюты с депозитов — это их низкая доходность, а также слухи об изъятии вкладов и сокращение предложения", — сообщил глава Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пандемия увеличила число долларовых миллиардеров в России. Из число достигло 103. Стоит отметить, что увеличилось не только число богатых людей, выросло и их состояние — с $392 млрд до $454 млрд.

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Михаил Ефремов: Карантин превратил артистов в "дармоедов"

Шоу-бизнес

Актер театра и кино, театральный режиссер Михаил Ефремов назвал артистов на карантине "дармоедами", подчеркнув, что сейчас они находятся в сложной ситуации. По словам актера, многие представители его профессии очень пострадали из-за пандемии коронавируса.

Пандемия сильно "шарахнула" по актерам

Михаил Ефремов отметил, что на время карантина все театры закрыли, у актеров сейчас нет спектаклей, у многих перенесены съемки фильмов.

Артист подчеркнул, что пандемия коронавируса не просто не обошла представителей его профессии, а "шарахнула" так сильно, что превратила в "дармоедов".

Звезда отечественного кино отметил, что футболисты могут играть с пустыми трибунами и зарабатывать себе на жизнь. А вот актерам без зрителей не прожить.

Ранее создатель и художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз рассказал, как работают артисты в условиях самоизоляции.

 

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Мнение: чиновничий цинизм в ситуации с медиками проявился во всей красе

Экспертное мнение

Тот факт, что медики вынуждены отстаивать свои права и требовать гарантированных им президентом выплат за работу с коронавирусными больными, мало кого в России удивил.

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