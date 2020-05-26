Сейчас много и охотно говорят о том, как непросто приходится медицинским работникам, спасающим жизни людей в "красных зонах" больниц.
Да, они — бойцы на передовой. И их жизнь — война. А война без потерь не бывает.
Их (потери) считает главком медицинских войск — Минздрав России. Там, как сообщила Людмила Летникова, директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Министерства здравоохранения, ведется специальный регистр погибших от коронавируса российских медиков.
"По состоянию на пятницу, 22 мая, в России от коронавирусной инфекции скончался 101 медицинский работник", — сообщила чиновница в ходе заседания рабочей группы думского комитета по охране здоровья.
101 человек пожертвовал своей жизнью ради других. Чиновники не называют имен — это статистика, а не поминальный список.
Но есть еще народная память. Все погибшие (или почти все) врачи, медсестры и санитарки занесены в "книгу памяти и скорби".
Все они трудились в "красной зоне" или на скорой помощи, были в экипировке, имели защиту. И, тем не менее, умерли. Но в "официальную статистику" большинство не попали…
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