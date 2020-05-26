Статистика Минздрава: от COVID погиб 101 медик. А как на самом деле?

Сейчас много и охотно говорят о том, как непросто приходится медицинским работникам, спасающим жизни людей в "красных зонах" больниц.

Да, они — бойцы на передовой. И их жизнь — война. А война без потерь не бывает.

Их (потери) считает главком медицинских войск — Минздрав России. Там, как сообщила Людмила Летникова, директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Министерства здравоохранения, ведется специальный регистр погибших от коронавируса российских медиков.

"По состоянию на пятницу, 22 мая, в России от коронавирусной инфекции скончался 101 медицинский работник", — сообщила чиновница в ходе заседания рабочей группы думского комитета по охране здоровья.

У чиновников своя статистика, а у врачей — своя?

101 человек пожертвовал своей жизнью ради других. Чиновники не называют имен — это статистика, а не поминальный список.

Но есть еще народная память. Все погибшие (или почти все) врачи, медсестры и санитарки занесены в "книгу памяти и скорби".

На сайте, созданном самими медиками, на момент публикации материала 308 фамилий.

Все они трудились в "красной зоне" или на скорой помощи, были в экипировке, имели защиту. И, тем не менее, умерли. Но в "официальную статистику" большинство не попали…