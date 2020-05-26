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Источник Правда.Ру

Статистика Минздрава: от COVID погиб 101 медик. А как на самом деле?

Общество

Сейчас много и охотно говорят о том, как непросто приходится медицинским работникам, спасающим жизни людей в "красных зонах" больниц.

Да, они — бойцы на передовой. И их жизнь — война. А война без потерь не бывает.

Их (потери) считает главком медицинских войск — Минздрав России. Там, как сообщила Людмила Летникова, директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Министерства здравоохранения, ведется специальный регистр погибших от коронавируса российских медиков.

"По состоянию на пятницу, 22 мая, в России от коронавирусной инфекции скончался 101 медицинский работник", — сообщила чиновница в ходе заседания рабочей группы думского комитета по охране здоровья.

У чиновников своя статистика, а у врачей — своя?

101 человек пожертвовал своей жизнью ради других. Чиновники не называют имен — это статистика, а не поминальный список.

Но есть еще народная память. Все погибшие (или почти все) врачи, медсестры и санитарки занесены в "книгу памяти и скорби".

Все они трудились в "красной зоне" или на скорой помощи, были в экипировке, имели защиту. И, тем не менее, умерли. Но в "официальную статистику" большинство не попали…

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Эксперт: Тарифы ЖКХ могут заморозить из-за коронавируса

Общество

В Совете Федерации призывают не повышать тарифы на газ и электроэнергию в этом году связи с эпидемией коронавируса. Данную инициативу прокомментировал член комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Артем Кирьянов.

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Строители отсудили у Филиппа Киркорова 2,3 млн рублей за ремонт замка

Шоу-бизнес

Судебный процесс тянулся около года, и в результате закончился фрагментарной победой истцов.

Филипп Киркоров не заплатил за отделку своего замка

25 мая Таганский суд Москвы частично удовлетворил требования частной строительной компании — с короля российской эстрады взыскали 2 282 000 рублей.

шоу-бизнес филипп киркоров

Медики просят у президента защиты

Общество

Медики просят избавить их от уголовного преследования. За защитой они обратились к президенту.

Открытое письмо президенту России написали представители Национальной Ассоциации Заслуженных врачей. Они призывают главу государства защитить их права.

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СМИ сочли постановкой видео с погибшим бойцом ЧВК "Вагнера"

Мир

Террористы ПНС в пятницу, 22 мая, опубликовали видео и фото с изображением якобы погибшего в Ливии бойца ЧВК "Вагнера". Данные были распространены террористической группировкой RADA.

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Роспотребнадзор разработал новые правила работы для фитнес-клубов

Общество

После того, как будут отменены введенные из-за коронавируса ограничения, спортивные ограничения должны работать по новым санитарно-эпидемиологическим правилам.

бассейны фитнес-клубы роспотребнадзор
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