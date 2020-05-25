МИД Китая: США сознательно распространяют ложь про нашу роль в пандемии

Министр иностранных дел Китая обвинил США в распространении "заговоров и лжи" о коронавирусе, усиливающих напряженность между двумя странами.

"США давно заражены политическим вирусом, который заставляет некоторых политиков неоднократно атаковать Китай, - сказал Ван И на пресс-конференции в воскресенье. - Я призываю США прекратить тратить время и прекратить тратить драгоценные жизни, а направить силы на борьбу со вспышкой Covid-19 в собственной стране". "Этот политический вирус - это использование любой возможности для атаки и очернения Китая, - сказал он. - Некоторые политики полностью игнорируют основные факты и сфабриковали слишком много лжи, направленной против Китая, и спланировали слишком много заговоров, взяв китайско-американские отношения в заложники и пытаются подтолкнуть наши две страны к краю новой холодной войны".

Напряженность между Вашингтоном и Пекином обострилась на фоне распространения коронавируса.

Президент США Дональд Трамп, у которого "на носу" переизбрание и которого не раз критиковали за его обращение с пандемией, обвиняет Китай в попытке скрыть вспышку.

Но в воскресенье г-н Ван повторил утверждения Китая о том, что он действовал ответственно для защиты глобального общественного здравоохранения с тех пор, как вирус впервые появился в декабре.

Глава китайского МИД призвал к сотрудничеству между Вашингтоном и Пекином в борьбе с этой вспышкой болезни.