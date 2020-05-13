Трамп готов на многое ради переизбрания. Даже на санкции против Китая

Для обсуждения в Конгресс США поступил проект закона о санкциях в отношении Китая. Автор — сенатор Линдси Грэм — утверждает, что власти Поднебесной виноваты, если не в возникновении коронавируса, то уж точно в масштабах пандемии.

В чем причина агрессии Штатов? Зачем им это все? И что означает для остальных стран? Каковы прогнозы — своим видением происходящего с "Правдой.Ру" поделился Николай Котляров, директор российско-китайского центра Финансового университета при Правительстве РФ.

Партии Трампа очень нужна победа. И не важно, какой ценой

Мне кажется, что это связано с предвыборной активностью Трампа. Многие эксперты, в том числе западные и китайские, кстати, придерживаются аналогичного мнения.

Смотрите: многие внутриэкономические задачи он порешал. На внешнеполитическом фронте усиление Китая традиционно является одной из важных тем. Причем тема эта такая, что консолидирует и демократов, и республиканцев:

усиление Китая, китайская экспансия.

А здесь такой подарок — коронавирус, который пришел из Китая, от которого страдает весь мир И США больше всех.

Ну как не усилить? Отсюда и ярко негативная риторика в отношении Китая с обещанием провести расследование, принять меры и сильно навредить Китаю.

Но Китай — не та страна, которую так легко оскорбить, обидеть. У него масса вариантов, встречных — причем различных — инструментов.

Хотя Китай совершенно не заинтересован (постоянно об этом китайские руководители говорят) в обострении отношений с США. Я думаю, что они традиционно будут стараться все вещи с американцами сгладить.

Какое-то рациональное зерно, конечно, есть в том, что вирус пошел из Китая, что Китай вовремя не предупредил мировое сообщество о масштабах этой эпидемии. Но не до такой степени, чтобы вводить жесткие санкции, пытаться ввести многомиллиардные штрафы и запрещать китайским компаниям выставлять свои ценные бумаги, акции на главных фондовых площадках США. Я думаю, что как-то это потихонечку сгладят.

Но Китай со своей стороны говорит об имеющейся у него возможности обвалить курс доллара…

Китай ведь сам не заинтересован в этом — понимаете какая штука. Юань тоже входит в корзину резервных валют наряду с долларом. Доллар, правда, в большей доле.

Но дело в том, что у Китая огромные резервы в американских долларах накоплены. И, в том числе, они большие деньги держат в казначейских обязательствах США. Вы же понимаете, что если доллар упадет, то большие потери понесут не только американцы, но и китайцы сами.

Это популистский разговор, я бы так сказал.