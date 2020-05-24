Экс-депутат Рады призвал истребить жителей Донбасса

Экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Белецкий призвал истребить жителей Донбасса. У него даже есть конкретные предложения.

Бывший парламентарий предложил отключить регион от водо- и электроснабжения, а также возвести стену.