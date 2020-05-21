ЛНА показала видео переброски в Ливию турецкого вооружения

В распоряжение Ливийской национальной армии попали доказательства военного вмешательства Турции в дела Ливии. Видеосвидетельства и все подробности журналистам раскрыл спикер ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари во время пресс-конференции.

В частности, он продемонстрировал видеозаписи с камер наблюдения, установленных на турецкой бронемашине Kirpi, захваченной силами ЛНА. На кадрах видно, какой путь проделала бронемашина из турецкого порта "Измир" в ливийский порт "Триполи" в обход установленного ООН оружейного эмбарго.

После этого журналистам показали, как турецкие офицеры тренируют боевиков ПНС в порту Триполи. Это видео также доказывает, что Турция вопиющим образом нарушает международные меморандумы, призванные урегулировать ситуацию в Ливии.

Сам Мисмари заявил, что сейчас в Ливии находится порядка полутора тысяч турецких солдат, а также наемники из ЧВК SADAT. В это же время в Турции перед отправкой в североафриканскую страну проходят подготовку около 2500 военных. К настоящему моменту Анкара также завербовала и перебросила в Ливию больше 17 тысяч сирийских боевиков. Спикер ЛНА показал еще одно видео, где отчетливо видно, как турки транспортируют наемников.

В своей речи Ахмад Мисмари заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган шантажирует ЕС, угрожая огромными потоками мигрантов. Также большую опасность представляют экстремисты, которые с помощью турок попадают в Ливию, а оттуда — в Европу.

Анкара наносит непоправимый ущерб всему миру. Сейчас единственный законный орган власти в Ливии — это Палата представителей, в то время как ПНС — давно не легитимное правительство. Саррадж и Эрдоган заключили союз и собираются поделить Средиземное море, попирая права многих стран.

В конце выступления Мисмари выразил надежду, что на предоставленные ЛНА доказательства обратят внимание мировые державы. Также он добавил, что сегодня, 21 мая, террористические группировки ПНС вновь обстреляли город Аль-Асабия.