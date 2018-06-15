Россия предупредила Норвегию о последствиях ввода войск США

Россия выразила свое отношение к факту желания Норвегии расширить присутствие американского контингента на своей территории.

Как пояснила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Норвегия дала согласие на увеличение в два раза дислоцированного на норвежской территории контингента американской морской пехоты.

По словам Захаровой, "такие решения фактически ставят крест на традиционной норвежской политике неразмещения на своей территории на постоянной основе иностранных военных баз в мирное время".

"О каком нападении идет речь сейчас, в наши дни?", задалась вопросом Захарова. "Как известно, на самом высоком уровне Норвегия не однократно заявляла, что наша страна - Россия - угрозы не представляет", - добавила представитель МИД.

"Призываем норвежскую сторону прислушаться к российским оценкам происходящего, в том числе чтобы урегулировать и не разрушать атмосферу добрососедства, которая сложилась за много лет..." - заключила она.

Напомним, в ноябре 2016 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией сотни тысяч военнослужащих альянса будут приведены в более высокую боеготовность. Чтобы сдерживать "агрессию России", руководство блока намеревается подготовить значительные наземные силы. Между тем Столтенберг не называет точных цифр.

Бывший глава Североатлантического альянса и советник украинского президента Андерс Фог Расмуссен раскритиковал Вашингтон за нерешительность. "Америка должна быть мировым полицейским", - утверждает он. По его мнению, США должны чаще и все более решительнее вмешиваться в международные конфликты., тогда как нынешний американский лидер, по мнению бывшего главного натовца, чересчур неохотно применяет военную силу за пределами США, в основном лишь угрожая её использованием.

"Четыре батальона, которые НАТО размещает в Восточной Европе - это больше политический акт, который дает возможность доказать европейцам, что Альянс существует не зря, и что они смогут себя противопоставить некой "российской угрозе". Это все несерьезно, хотя и, безусловно, раздражает политические круги", - сказал ранее Pravda. Ru вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

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