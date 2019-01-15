После ЧМ-2018 в России "потерялись" восемь десятков швейцарских болельщиков

Почти 80 футбольных фанатов из Швейцарии, прибывших на Чемпионат Мира в Россию по паспорту Fan ID, так и не покинули пределы нашей страны по истечении срока действия паспорта.
Властями России было принято решение продлить режим въезда в Россию по паспорту футбольных болельщиков до 31 декабря 2018 года. Данные, предоставленные 25 декабря МИД Швейцарии, говорят о том, что на территории Российской федерации находятся 81 гражданин Швейцарии.
Есть вероятность, что не все туристы успели выехать из страны и остались на правах "нелегалов". Москва и Берн уже ищут полюбивших Москву швейцарцев. Тем, кто решил остаться в России без соответствующих документов грозит штраф и проблемы при выезде из страны, а также сложности в последующих визитах на территорию Российской Федерации.
Напомним, что на Чемпионат Мира по футболу в Россию прибыло около 3,4 миллионов иностранных граждан. До этого власти России предполагали, что страну посетит всего один миллион иностранцев.
Ранее Правда.Ру писала о том, что Министерство культуры РФ рассчитывает, что туристические потоки в города России, принимающие матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, в 2019 увеличатся на 15-25%.
Читайте также:
Западные СМИ признаются: Россия прекрасна, ЧМ-2018…
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
После инцидента в Магнитогорске законодатели предложили ввести ряд мер, которые должны обезопасить многоквартирные дома от утечек бытового газа.
"Уважение героям!" - написало в своем обращении к народу венгерское правительство.
Почему Польша, Украина, США, Прибалтика и иже с ними пытаются унизить подвиг советского солдата? Что это - чистая политика, неонацизм, историческая зависть? Глава департамента поисковой и конструкторской работы Российского военно-исторического общества Сергей Мачинский, побывавший в эфире Pravda.Ru, говорит, что это страх перед советским солдатом.
Белорусы считают, что Украина неправильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.