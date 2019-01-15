После ЧМ-2018 в России "потерялись" восемь десятков швейцарских болельщиков

Почти 80 футбольных фанатов из Швейцарии, прибывших на Чемпионат Мира в Россию по паспорту Fan ID, так и не покинули пределы нашей страны по истечении срока действия паспорта.

Властями России было принято решение продлить режим въезда в Россию по паспорту футбольных болельщиков до 31 декабря 2018 года. Данные, предоставленные 25 декабря МИД Швейцарии, говорят о том, что на территории Российской федерации находятся 81 гражданин Швейцарии.

Есть вероятность, что не все туристы успели выехать из страны и остались на правах "нелегалов". Москва и Берн уже ищут полюбивших Москву швейцарцев. Тем, кто решил остаться в России без соответствующих документов грозит штраф и проблемы при выезде из страны, а также сложности в последующих визитах на территорию Российской Федерации.

Напомним, что на Чемпионат Мира по футболу в Россию прибыло около 3,4 миллионов иностранных граждан. До этого власти России предполагали, что страну посетит всего один миллион иностранцев.

Ранее Правда.Ру писала о том, что Министерство культуры РФ рассчитывает, что туристические потоки в города России, принимающие матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, в 2019 увеличатся на 15-25%.

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