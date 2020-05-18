Умерла Астрид Кирхгерр - фотограф "Битлов"

В Гамбурге на 82 году жизни скончалась Астрид Кирхгерр, немецкий фотограф и художник.
Мировую известность ей принесли фотографии The Beatles, чей самобытный образ она помогла сформировать.
Состав The Beatles 1960 года в Гамбурге. Слева: Пит Бест, Джордж Харрисон, Джон Леннон, Пол Маккартни и Стюарт Сатклифф. Фотография: Astrid Kirchherr/K&K / Redferns
Уроженка Гамбурга Астрид была дочерью Эмиля Кирхгера, коммивояжера компании Ford Motor Company, и шведки Нильсы (урожденной Бергман).
Астрид была эвакуирована в Шарбойц на Балтийском море во время Второй мировой войны, в то время как ее отец доставлял продовольствие и боеприпасы для войск. Будучи подростком, она изучала моду в Meisterschule für Mode, Textil, Grafik und Werbung, но наставник, Рейнхарт Вольф, был так увлечен ее фотографией, что попросил ее сменить курсы. После окончания университета она стала его помощницей.
Кирхгерр познакомилась с другими ливерпульскими группами , и она сделала потрясающие фотографии музыкантов Рори Сторма и Джеки Ломакса.
Астрид Кирххерр позирует рядом с одним из своих изображений Джона Леннона. Фото: Ulrich Perrey/AP
Не будучи склонной к бизнесу, Кирхгерр не стала думала об авторских гонорарах. Ее друг Ульф Крюгер, буквально выследил и вернул ее оригинальные негативы. После этого к фотографу пришла слава:
Кирхгерр говорила:
"Самое важное, что я дала Битлз, - это моя дружба.Самое главное, что я дала поклонникам Beatle, - это те ранние фотографии. Они мне доверяли и с удовольствие позировали"
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