Украинские власти не оставят попыток вернуть контроль над территориями ДНР и ЛНР, несмотря на экономически кризис, вызванный пандемией коронавируса.
Такое мнение озвучил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
"В украинских элитах не существует единого мнения по отношению к самой Украине. Идет политическая борьба между двумя основными олигархическими группировками, которые там сложились. Даже если одна из группировок будет настолько неосторожна, что попытается решить вопрос с Донбассом сколько-нибудь радикально — отказаться от него, то другая ей не позволит этого сделать", — объяснил Стрелков.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.