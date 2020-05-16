Украинские власти не оставят попыток вернуть контроль над территориями ДНР и ЛНР, несмотря на экономически кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Такое мнение озвучил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

"В украинских элитах не существует единого мнения по отношению к самой Украине. Идет политическая борьба между двумя основными олигархическими группировками, которые там сложились. Даже если одна из группировок будет настолько неосторожна, что попытается решить вопрос с Донбассом сколько-нибудь радикально — отказаться от него, то другая ей не позволит этого сделать", — объяснил Стрелков.