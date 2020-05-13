В Конгресс США представлен к рассмотрению закон,позволяющий президенту Трампу ввести широкий спектр санкций против Китая, если правительство страны "откажется сотрудничать с международным расследованием происхождения коронавируса".
"Я убежден, что без обмана Китайской коммунистической партии вирус не был бы здесь, в Америке . Китай отказывается позволить представителям международного сообщества войти в Уханьскую лабораторию для проведения расследования того, как началась эта вспышка. Я убежден, что Китай никогда не будет сотрудничать с серьезным расследованием, если их не заставят сделать это. Мы будем наказывать Китай до тех пор, пока они не начнут сотрудничать со следователями», - заявил сенатор Линдси Грэм, автор документа.
Если закон пройдет, что Трамп сможет ввести целый ряд санкций:
"Китай должен быть более открытым, поскольку начинаются расследования, и мы стараемся извлечь уроки из этой катастрофы, - сказал соавтор Грэма, сенатор Хайд Смит. - Этот закон продемонстрирует коммунистическому режиму в Пекине, что мир нуждается в ответах на то, как эта пандемия началась и распространила страдания по всему миру."
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