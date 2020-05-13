От слов - к делу: Конгресс США обсудит санкции против Китая

В Конгресс США представлен к рассмотрению закон,позволяющий президенту Трампу ввести широкий спектр санкций против Китая, если правительство страны "откажется сотрудничать с международным расследованием происхождения коронавируса".

"Я убежден, что без обмана Китайской коммунистической партии вирус не был бы здесь, в Америке . Китай отказывается позволить представителям международного сообщества войти в Уханьскую лабораторию для проведения расследования того, как началась эта вспышка. Я убежден, что Китай никогда не будет сотрудничать с серьезным расследованием, если их не заставят сделать это. Мы будем наказывать Китай до тех пор, пока они не начнут сотрудничать со следователями», - заявил сенатор Линдси Грэм, автор документа.

Что грозит Китаю

Если закон пройдет, что Трамп сможет ввести целый ряд санкций:

замораживать активы,

вводить запрет на поездки,

установить меры, запрещающие американским учреждениям выдавать кредиты китайским предприятиям.

Зачем нужны эти санкции