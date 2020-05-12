Власти Южной Кореи сообщают о вынужденном возобновлении жестких ограничительных мер из-за коронавируса.
Сейчас все усилия направлены на то, чтобы сдержать новую вспышку заболевания, очагом которой стали ночные клубы Сеула, облюбованные представителями ЛГБТ-сообществ —
Источником распространения Covid-19 стал 29-летний молодой человек, который, нарушив самоизоляцию, за одну ночь посетил пять увеселительных заведений в Сеуле.
Сложность ситуации в данном случае еще и в том, что в консервативном обществе Южной Кореи геев, мягко говоря, недолюбливают. Поэтому выявить все социальные контакты практически невозможно.
После того как Kookmin Ilbo, местное средство массовой информации со ссылками на евангелическую церковь, сообщило, что заведения, посещенные инфицированным человеком, были гей-клубами, многие другие южнокорейские СМИ последовали его примеру, раскрывая не только личности зараженных, но и более подробную информацию о них.
В целом, количество гомофобного контента в газетах и интернете в Южной Корее сейчас зашкаливает. Это привело к тому, что члены гей-сообщества боятся пройти тестирование настолько, что некоторые готовы на самоубийство.
По официальным данным в "специальных" ночных клубах в выходные было примерно 3112 человек, с которыми невозможно связаться.
Премьер-министр страны Чон Се Ген призвал общественность
"воздержаться от критики определенного сообщества, поскольку это не поможет усилиям по сдерживанию распространения коронавируса”.
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