Президентские выборы в Молдавии могут пройти в ноябре

В Молдавии не планируют отменять президентские выборы. Слухи развеял президент страны Игорь Додон.

Он заявил, что выборы нужно перенести на 1 ноября.

"В последнее время появились слухи, что власти могут отменить или отложить выборы президента. Чтобы положить конец этим слухам, я решил предложить парламентскому большинству на следующем заседании назначить 1 ноября днем выбора президента Молдавии", — сообщил молдавский лидер.

Ранее сообщалось, что голосование организуют в период с 23 октября по 23 ноября. Действующий президент не решил, будет ли он баллотироваться на следующий срок.

Также Молдавия намерена запросить у России кредит на 200 миллионов евроhttps://www.pravda.ru/news/world/1496890-moldavia_financy/. Финансирование требуется для выплаты зарплат и пенсий.

15 мая в стране завершится режим ЧП, планов продлять его у властей нет. Сообщается о возможном восстановлении авиасообщения, в том числе международного. Речь идет о полетах в те страны, где также будут сняты ограничения.