В Молдавии не планируют отменять президентские выборы. Слухи развеял президент страны Игорь Додон.
Он заявил, что выборы нужно перенести на 1 ноября.
"В последнее время появились слухи, что власти могут отменить или отложить выборы президента. Чтобы положить конец этим слухам, я решил предложить парламентскому большинству на следующем заседании назначить 1 ноября днем выбора президента Молдавии", — сообщил молдавский лидер.
Ранее сообщалось, что голосование организуют в период с 23 октября по 23 ноября. Действующий президент не решил, будет ли он баллотироваться на следующий срок.
Также Молдавия намерена запросить у России кредит на 200 миллионов евроhttps://www.pravda.ru/news/world/1496890-moldavia_financy/. Финансирование требуется для выплаты зарплат и пенсий.
15 мая в стране завершится режим ЧП, планов продлять его у властей нет. Сообщается о возможном восстановлении авиасообщения, в том числе международного. Речь идет о полетах в те страны, где также будут сняты ограничения.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.