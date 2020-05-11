Правительство Молдавии планирует запросить у России крупный кредит. Речь идет о сумме в 200 миллионов евро.
Официальный запрос поступит на этой неделе.
"В ближайшие дни правительство Молдавии обратится к правительству РФ, чтобы обсудить возможность получения кредита в размере 200 миллионов евро, вероятно, соответствующая инициатива будет официально выдвинута на этой неделе на заседании кабмина", — рассказал президент Молдавии Игорь Додон.
Ранее такая просьба уже поступала, но Конституционный суд Молдавии признал это соглашение неконституционным. Средства нужны стране для выплат зарплат и пенсий.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что местные оппозиционеры из партии Pro Moldova призвали другие фракции создать антиправительственный блок и свергнуть действующее правительство. По их мнению, кабмин не в состоянии справиться с финансовыми проблемами, принимает неконституционные акты.
По прогнозам экономистов, дефицит государственного бюджета страны вырастет более чем в два раза — с 7 до 16,2 миллиарда леев (825 миллионов евро).
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