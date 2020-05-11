Авиаперелеты планируют возобновить в Молдавии уже в мае. В том числе и международное авиасообщение.
Об этом сообщил президент Молдавии Игорь Додон.
"15 мая у нас завершается режим ЧП и, скорее всего, мы его не продлим, поэтапно были сняты некоторые ограничения, к примеру, уже почти везде работают рынки. После 15 мая мы начнем снимать ограничения на авиаперелеты, но это произойдет в отношении тех стран, где также сняты подобные ограничения", — заявил молдавский лидер.
Режим ЧП введен в стране 17 марта. Молдавия закрыла авиасообщение и сухопутные границы.
На сегодняшний день известно о 4927 случаях заражения коронавирусом в Молдавии. Опасное заболевание унесло жизни 169 человек.
С 10 мая в стране открылись рынки, а религиозные службы разрешили проводить на открытом воздухе. Торговые центры пока остаются закрытыми. Ограничительные меры не послабляют в городах Бельцы и Кишинев.
Ранее сообщалось, что Молдавия намерена взять у России кредит на 200 миллионов евро. Деньги необходимы для выплаты зарплат и пенсий. Ранее составленное соглашение о финансовой помощи было признано неконституционным.
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