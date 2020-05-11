Молдавия не планирует продлять режим ЧП

Авиаперелеты планируют возобновить в Молдавии уже в мае. В том числе и международное авиасообщение.

Об этом сообщил президент Молдавии Игорь Додон.

"15 мая у нас завершается режим ЧП и, скорее всего, мы его не продлим, поэтапно были сняты некоторые ограничения, к примеру, уже почти везде работают рынки. После 15 мая мы начнем снимать ограничения на авиаперелеты, но это произойдет в отношении тех стран, где также сняты подобные ограничения", — заявил молдавский лидер.

Режим ЧП введен в стране 17 марта. Молдавия закрыла авиасообщение и сухопутные границы.

На сегодняшний день известно о 4927 случаях заражения коронавирусом в Молдавии. Опасное заболевание унесло жизни 169 человек.

С 10 мая в стране открылись рынки, а религиозные службы разрешили проводить на открытом воздухе. Торговые центры пока остаются закрытыми. Ограничительные меры не послабляют в городах Бельцы и Кишинев.

Ранее сообщалось, что Молдавия намерена взять у России кредит на 200 миллионов евро. Деньги необходимы для выплаты зарплат и пенсий. Ранее составленное соглашение о финансовой помощи было признано неконституционным.