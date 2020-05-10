В Париже планируется открытие аэропорта Орли

Госсекретарь при министерстве транспорта Жан-Батист Джеббари сообщил о том, что в Париже возможно открытие аэропорта "Орли".

Уточняется, что аэропорт могут открыть в конце июня, если ситуация в сфере здравоохранения начнет налаживаться.

Ранее сообщалось, что парижский аэропорт "Орли", закрытый 31 марта, может прекратить свою работу до самой осени из-за коронавирусной пандемии.