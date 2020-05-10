Госсекретарь при министерстве транспорта Жан-Батист Джеббари сообщил о том, что в Париже возможно открытие аэропорта "Орли".
Уточняется, что аэропорт могут открыть в конце июня, если ситуация в сфере здравоохранения начнет налаживаться.
Ранее сообщалось, что парижский аэропорт "Орли", закрытый 31 марта, может прекратить свою работу до самой осени из-за коронавирусной пандемии.
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