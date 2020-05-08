Первый кот с COVID-19 обнаружен в Испании

В Испании коронавирусом заболел четырехлетний кот по кличке Негрито. Хозяева показали питомца ветеринарам после того, как у того начались проблемы с дыханием, передает телеканал "360".

В ходе осмотра медики обнаружили следы коронавирусной инфекции в носовой полости животного, а также в его лимфатической железе, находящейся рядом с кишечником. У питомца также был врожденный порок сердца, не связанный с заражением COVID-19.

Пока неизвестно, как вирус попал в организм кота. По предварительной версии, его случайно заразили болевшие коронавирусом родственники семьи, в которой он жил.