В Германии отметили роль союзников в общей победе

Первые лица Германии возложили цветы к мемориалу памяти жертв насилия в центре Берлина. В стране проходят торжественные мероприятия, посвященные 75-летию победы над нацизмом.

По словам президента страны, все союзники понесли огромные потери.

"Здесь в Берлине, где была задумана и развязана война на уничтожение, и куда она вернулась во всей ярости разрушения, здесь в Берлине мы хотели вспомнить об этом вместе. Мы хотели вспомнить вместе с представителями союзников с Запада и Востока, которые освободили этот континент, понеся огромные жертвы. Вместе с нашими партнерами из всех частей Европы, которые пострадали от германской оккупации и, тем не менее, были готовы к примирению", — подчеркнул в своей речи Франк Вальтер-Штайнмайер.

Он напомнил, что от войны пострадало огромное число мирных граждан — жителей Германии. Президент отметил, что именно эти люди восстановили страну после войны.

Ранее сообщалось, что память советских воинов в Берлине почтили послы России, Армении и Молдавии. Они возложили цветы к Мемориалу павших советских воинов.