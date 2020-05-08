В Берлине почтили память советских воинов

В День освобождения Европы от национал-социализма в Берлине почтили память советских солдат. К Мемориалу павших советских воинов возложили цветы.

Участниками торжественной церемонии стали российский посол Сергей Нечаев, послы Армении и Молдавии Ашот Смбатян и Олег Серебрян, бургомистр Михаэль Мюллер, президент палаты депутатов Берлина Ральф Виланд. Специальных приглашений в этом году не рассылали, поэтому пришли те, кто принял такое решение самостоятельно.

"Красная армия была многонациональной армией, в ней были представлены различные национальности, народы и народности. Мы боролись вместе. Многие покоятся здесь в Германии в общих могилах и захоронениях, здесь есть более 4 тысяч могил и мемориалов, 800 тысяч советских граждан погребены там. Пользуясь этой возможностью, хочу поблагодарить немецких коллег и германские органы власти за уход за этими могилами", — отметил Нечаев.

Дипломат напомнил, что это лишь часть мероприятий, посвященных окончанию Второй мировой войны.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Великобритании День Победы отметят 9 мая. Люди будут праздновать, выйдя на балконы, и подарят ветеранам аплодисменты.