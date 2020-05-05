Ветераны войны в Таджикистане получат около 600 долларов

Ветеранов и инвалидов, участвовавших в Великой Отечественной войне и проживающих в Таджикистане, ждет денежная выплата. Такое решение принял президент Эмомали Рахмон.

Средства выделят из резервного фонда президента. По 586 долларов получат 168 человек.

Дополнительные выплаты ждут жителей города Душанбе. Им руководит сын президента Рустам Эмомали Рахмон, и он выделил из резервного фонда средства на единовременные выплаты инвалидам, ветеранам, труженикам тыла. Так, инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, которых в Душанбе проживает 24 человека, выплатят по 150 долларов, труженикам тыла — их 19 человек — по 80 долларов.

Стоит отметить, что за год в Таджикистане скончались 74 ветерана Великой Отечественной войны. В войне участвовали около 300 тысяч таджиков, 92 тысячи пропали без вести или погибли на полях сражений.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент Таджикистана отдал свою зарплату на борьбу с коронавирусом. Сумма, размер которой не уточняется, была направлена в Фонд борьбы с COVID-19. Примеру Эмомали Рахмона последователи и руководители структур Министерства внутренних дел страны.