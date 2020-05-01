Президент Таджикистана отдал свою зарплату на борьбу с коронавирусом

Медики Таджикистана получат доплаты к зарплате. Средства на это выделил президент страны.

Эмомали Рахмон отказался от своей зарплаты и направил ее в Фонд борьбы с коронавирусом. Присоединятся к доброму делу и руководители структур Министерства внутренних дел. Они перечислят на борьбу с COVID-19 половину своего месячного оклада.

Кроме того, из Резервного фонда президента выделено 1,24 миллиона долларов. Их направят на доплаты медикам. Как сообщает пресс-служба главы государства, деньги врачи будут получать в течение трех месяцев.

Бороться с коронавирусом Таджикистану помогает и Всемирный банк. Стране было выделено 11,3 миллиона долларов. На эти деньги в стране развернуты 100 дополнительных коек с необходимым медицинским оборудованием, проведено переобучение персонала, оказана помощь малоимущим и многодетным семьям, закуплены тесты для выявления коронавируса и средства индивидуальной защиты.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в начале года в Таджикистане зафиксировали приток иностранных туристов. С января по март включительно страну посетили 296,1 тысяча иностранцев.