Всемирный банк выделил Таджикистану $11,3 млн на борьбу с COVID-19

Таджикистан в рамках грантового финансирования получит от Всемирного банка средства для проведения мероприятий, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.
Как рассказала Нигина Алиева, пресс-секретарь душанбинского офиса Банка, сумма составит 11,3 млн.
"Грант поможет поддержать финансирование усилий Таджикистана в подготовке и проведении мероприятий эффективного реагирования на риски для здоровья людей, и социальные риски, связанные с глобальной пандемией COVID-19", — сказала Алиева.
И пояснила, что по условиям Банка, в стране:
"Таджикистан в значительной степени подвержен рискам глобальной пандемии COVID-19, и в связи с этим для быстрого и эффективного реагирования стране в оперативном порядке необходимо соответствующим образом привести в готовность свои системы здравоохранения и социальной защиты", — говорит постпред Всемирного банка в Таджикистане Ян-Петер Олтерс.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.