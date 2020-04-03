Всемирный банк выделил Таджикистану $11,3 млн на борьбу с COVID-19

Таджикистан в рамках грантового финансирования получит от Всемирного банка средства для проведения мероприятий, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.

Как рассказала Нигина Алиева, пресс-секретарь душанбинского офиса Банка, сумма составит 11,3 млн.

"Грант поможет поддержать финансирование усилий Таджикистана в подготовке и проведении мероприятий эффективного реагирования на риски для здоровья людей, и социальные риски, связанные с глобальной пандемией COVID-19", — сказала Алиева.

И пояснила, что по условиям Банка, в стране:

будут развернуты 100 новых оборудованных коек в отделениях реанимации и интенсивной терапии;

проведено переобучение медперсонала для лечения больных с коронавирусом;

профинансированы выплаты пособий малоимущим и многодетным семьям;

будут закуплены необходимые материалы для выявления и профилактики COVID-19: наборы для тестирования; лабораторные реагенты; средства индивидуальной защиты для персонала медицинских учреждений и лабораторий.