В Таджикистане отмечается приток иностранных туристов

За первые три месяца этого года Таджикистан посетили 296,1 тысячи иностранных туристов, что на 81,3 тысячи больше, чем за этот же период прошлого года.

Приток туристов в Таджикистан составил 37,8%

Иностранные туристы прибывают в республику из таких стран, как:

Узбекистан (197 тыс. человек);

Россия (43,2 тыс. человек);

Кыргызстан (37,1 тыс. человек);

Казахстана (4,7 тыс. человек).

Среди стран дальнего зарубежья наибольший поток зафиксирован из:

Афганистана (3 тыс. человек);

Китая (1,2 тыс. человек);

Турции (900 человек);

США (500 человек);

Ирана (400 человек).

Численность жителей Таджикистана, которые за три месяца этого года выехали из страны, составляет 638,3 тысячи человек, что на 214,3 тысячи человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Стоит напомнить, что власти Таджикистана в конце января начали постепенно закрывать границы с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Таджикистане создали 12 новых туристических маршрутов.