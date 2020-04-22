За первые три месяца этого года Таджикистан посетили 296,1 тысячи иностранных туристов, что на 81,3 тысячи больше, чем за этот же период прошлого года.
Иностранные туристы прибывают в республику из таких стран, как:
Среди стран дальнего зарубежья наибольший поток зафиксирован из:
Численность жителей Таджикистана, которые за три месяца этого года выехали из страны, составляет 638,3 тысячи человек, что на 214,3 тысячи человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Стоит напомнить, что власти Таджикистана в конце января начали постепенно закрывать границы с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Таджикистане создали 12 новых туристических маршрутов.
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