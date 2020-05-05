Снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге — это варварство и отрицание истории.
Такое заявление сделал депутат немецкого бундестага Александер Ной.
"Снос советских памятников в Польше, странах Балтии, теперь даже в Чехии, а также жёсткая "декоммунизация" на Украине — это отрицание истории и в конечном итоге варварство. Эти памятники должны в первую очередь напоминать нам о достижениях СССР и, как в случае с Прагой, об освобождении от немецкого фашизма Красной армией и окончании войны", — сообщил парламентарий.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Рустам Елбарисов, занимавший должность редактора сайта программы Елены Малышевой, рассказал о работе на телеведущую.