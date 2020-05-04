Украинские власти начнут подготовку к выходу страны из карантина, который был введен для борьбы с распространением коронавируса нового типа.
С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.
"Но поскольку бизнесу нужно подготовиться к выходу из карантина: закупить товар, провести дезинфекцию, предупредить людей — мы всей страной будем готовиться к этому уже на текущей неделе", — пояснил украинский лидер.
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.