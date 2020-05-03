Президент США Дональд Трамп должен "расплатиться" за услуги Кремля, который поможет ему сохранить свой пост главы государства. В качестве компенсации он может сдать России Украину, Белоруссию или одну из балтийских стран.
Такое мнение высказал бывший советский разведчик и сокурсник Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец.
"Путин предложил Трампу феерическую сделку по оказанию помощи на предстоящих президентских выборах. Для этого спецслужбы РФ через Украину реализуют "убийственный компромат" на Байдена", — пояснил разведчик.
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.