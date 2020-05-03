Сокурсник Путина предсказал, что Трамп сдаст Украину

Президент США Дональд Трамп должен "расплатиться" за услуги Кремля, который поможет ему сохранить свой пост главы государства. В качестве компенсации он может сдать России Украину, Белоруссию или одну из балтийских стран.

Такое мнение высказал бывший советский разведчик и сокурсник Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец.