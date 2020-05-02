Ранее стало известно, что у российского премьер-министра Михаила Мишустина обнаружили коронавирус нового типа. Об этом сообщил он сам при обращении к россиянам. Сейчас политик находится в больнице под присмотром медиков.
Глава правительства Пакистана Имран Хан решил пожелать своему российскому коллеге скорейшего выздоровления. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.