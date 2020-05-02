Пакистанский премьер пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

Ранее стало известно, что у российского премьер-министра Михаила Мишустина обнаружили коронавирус нового типа. Об этом сообщил он сам при обращении к россиянам. Сейчас политик находится в больнице под присмотром медиков.

Глава правительства Пакистана Имран Хан решил пожелать своему российскому коллеге скорейшего выздоровления. Об этом он написал на своей странице в Twitter.