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Источник Правда.Ру

Пакистанский премьер пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

Мир

Ранее стало известно, что у российского премьер-министра Михаила Мишустина обнаружили коронавирус нового типа. Об этом сообщил он сам при обращении к россиянам. Сейчас политик находится в больнице под присмотром медиков.

Глава правительства Пакистана Имран Хан решил пожелать своему российскому коллеге скорейшего выздоровления. Об этом он написал на своей странице в Twitter. 

пакистан имран хан выздоровление михаила мишустина заражение коронавирусом
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