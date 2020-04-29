Эксперт: японцев очень взволновали поправки в Конституцию РФ

Власти Японии были серьезно обеспокоены поправками в Конституцию России. Их интересовала та часть, в которой говорилось про укрепление суверенных границ страны.

Такое мнение высказал руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

"Они были очень расстроены, огорчены и возмущены, когда началась эта эпопея с поправками в Конституцию, и пошли разговоры о том, что надо усилить те статьи, которые говорят о том, что Россия не допустит отторжения своих территорий. Японцы засуетились, решив, что это закрывает им путь к получению обратно своих территорий в той или иной форме, в том или ином количестве. Но в итоге там была внесена коррекция в окончательную поправку, и там есть оговорка: за исключением ведущихся переговоров о редемаркации и делимитации границы. Вот эта лазейка сделана с учетом, видимо, того, что у нас ведутся переговоры с Японией по Южнокурильским островам. После этого японцы выдохнули с облегчением", — рассказал эксперт.

Он напомнил, что у России по этому вопросу позиция неизменна: Япония должна признать итоги Второй мировой войны и, как их результат, законность владения Россией как преемницей Советского Союза Южными Курилами.

Ранее "Правда.Ру" опубликовала мнение эксперта, что если День Победы в России в этом году будут отмечать 3 сентября, Синдзо Абэ точно не приедет.