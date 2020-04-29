Эксперт: проведение Дня Победы 3 сентября охладит отношения с Японией

Празднование мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 3 сентября поставит престиж России под удар. Это связано с позицией Японии.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", японская сторона предупредила: 3 сентября Синдзо Абэ в Россию не приедет. Именно в этот день закончилась Вторая мировая война. Фактически это день победы СССР над Японией.

"Если действительно 3-го числа будет отмечаться день Победы, то Абэ сто процентов не приедет. Это я вам гарантирую. Тем самым японцы ставят в очень трудное положение самого Путина, потому что, с одной стороны, если Путин перенесет на какую-то другую дату, все будут говорить: Путин поддался уговорам своего друга Синдзо, а, по сути дела, поддался давлению со стороны Японии. Это нехорошо с точки зрения престижа, реноме России, ее внешней политики и так далее. А с другой стороны, если Путин не перенесет, то мы тогда получим глубокое "фэ" со стороны японцев. Не приедет Абэ. И снова будут говорить, что… Это будет каким-то охлаждением в российско-японских отношениях", — пояснил руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

Он отметил, что пока российской реакции на эту новость нет, но она обязательно последует. Потому что "это слишком серьезное заявление, и так просто к нему относиться нельзя, это фактически давление на Россию".

По словам Кистанова, празднование Дня Победы 3 сентября будет означать, что Россия тем самым подкрепляет свои претензии на северные территории Японии, на свою незаконную оккупацию, по мнению Японии, этих территорий.