Киевские полицейские 26 апреля остановили автомобиль "Мерседес", который принадлежал депутату Киевсовета Людмиле Костенко. Её автомобиль ехал в ночное время суток с выключенными фарами.
В машине ехал и заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак, который напал на полицейских после предложения пройти тест на алкоголь. Чиновника и его спутницу задержали, а автомобиль отогнали на штрафстоянку.
"Я не позволю дискредитировать городскую власть в первую очередь тем, кто её представляет. Я не раз говорил, что никого покрывать не буду! И Владимир Слончак должен отвечать за свои поступки по закону. Как и каждый гражданин Украины", — заявил мэр Киева и уволил своего заместителя.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.