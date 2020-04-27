Заместитель Кличко напал на полицейского. Его уволили

Киевские полицейские 26 апреля остановили автомобиль "Мерседес", который принадлежал депутату Киевсовета Людмиле Костенко. Её автомобиль ехал в ночное время суток с выключенными фарами.

В машине ехал и заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак, который напал на полицейских после предложения пройти тест на алкоголь. Чиновника и его спутницу задержали, а автомобиль отогнали на штрафстоянку.