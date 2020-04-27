Уже в четверг Верховная рада Украины может рассмотреть вопрос о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером украинского правительства.
Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" в парламенте Украины Давид Арахамия, отметив, что этот вопрос ещё не внесен в повестку дня.
"На этот четверг мы еще не определились с повесткой дня — порядок будет инициирован парламентом, там нет этого вопроса. Но я не исключаю того факта, что по инициативе офиса президента может быть добавлен кадровый вопрос, добавлен в повестку внеочередного заседания, которое состоится в четверг", — пояснил депутат.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.