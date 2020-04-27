Депутаты ВР могут назначить Саакашвили вице-премьером в четверг

Уже в четверг Верховная рада Украины может рассмотреть вопрос о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером украинского правительства.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" в парламенте Украины Давид Арахамия, отметив, что этот вопрос ещё не внесен в повестку дня.