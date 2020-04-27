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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Кто заменит лидера КНДР в случае смерти

Мир

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын якобы жив и хорошо себя чувствует - хотя его никто снова не видел уже 2 неделю. Его может заменить сестра - любительница ядерного оружия.

О том, что Ким жив, как уже писала Pravda.ru, сообщил советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин.

В прошлую субботу мировые СМИ потрясли читателей сообщениями о смерти лидера КНДР Ким Чен Ына. Предполагалось, что он умер, при смерти или находится в вегетативном состоянии. Сразу же государственное радио КНДР запустило информацию о том, что  Ким Чен Ын занят «активной деятельностью».

Проблема  дала о себе знать 15 апреля, когда Ким Чен Ын вопреки обыкновению не появился на торжествах, посвященных дню рождения его деда и основателя северокорейского государства Ким Ир Сена. 

Этот государственный праздник обычно отмечают с грандиозным размахом, однако в этом году торжества прошли в сокращенном формате (при том, что пандемию COVID-19 в стране не признают)

Дальше-больше - сайт Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) несколько ней подряд давал только самые урезанные новости характера «Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын направил ответную телеграмму президенту Сирии». Причем последняя новость с конкретикой прошла 12 апреля.

Позже появились сообщения, что Ким Чен Ын перенес неудачную операцию на сердце и лечится на одной из своих вилл. Об этом писали южнокорейское издание NK Dailу или CNN со ссылкой на источник в разведке. Речь шла о тяжелом состоянии Ына. Хотя  южнокорейское агентство «Рёнхап» и агентство Reuters со ссылкой на китайские власти эту информацию опровергли.

Позже появились якобы подробности "инцидента". 24 апреля японская газета Shukan Gendai со ссылкой на вызванного в КНДР китайского врача написала о том, что  Ким Чен Ыну стало плохо с сердцем, его смогли доставить в больницу, куда по просьбе Пхеньяна из Пекина вылетела группа из 50 медиков с оборудованием.

Врачи якобы в итоге провели процедуру стентирования сосудов сердца. Она прошла неудачно, так как были проблемы с лишним весом у пациента и кардиолог поставил стент  лишь через восемь минут. Поэтому и циркулируют сообщения, что  вождь КНДР «превратился в овощ», и осмотревшие его китайские медики уже ничем не смогли помочь.

По мнению кандидата исторических наук, эксперта Центра корейских исследований ИДВ РАН Константина Асмолова, если Ким Чен Ын не умер, а остался в вегетативном состоянии, для власти это даже хуже.

В таком случае следующим вождем Северной Кореи станет сестра Ким Чен Ына - Ким Ё Чен. «Она уже в апреле стала кандидатом в члены Политбюро Трудовой партии Кореи (ТПК). Кроме того, Ким Ё Чен занимает пост первого заместителя руководителя агитации и пропаганды ЦК ТПК и по слухам отвечает за поддержание позитивного образа КНДР в мире. Кроме того, она уже выступала с жесткими заявлениями по межкорейским и американо-северокорейским отношениям. Девушка умная и боевая»,- пояснил кореист.

"Перебежчики сообщали, что Чжон "любит гаджеты, любовные вечеринки и ракетно-ядерное оружие брата". Южнокорейские издания писали, что она порекомендовала брату в случае реальной угрозы атаки со стороны США нанести превентивный атомный удар",- сообщают эксперты.

"Еще один возможный преемник - Ким Пхён Иль (сын "самого" Ким Ир Сена). Его выбор маловероятен - он больше тридцати лет кочует по европейским столицам в роли посла в Венгрии, Болгарии, Польше и Финляндии, Чехии",- добавляют они.

Впрочем, достоверной информации о судьбе Ким Чен Ына  еще не было. Такое исчезновение имело место в 2014 году. По сведениям, Ын растянул сухожилие при личной проверке полосы препятствий для военных или восстанавливался после операции по удалению кисты на лодыжке.

Так что не исключено, что все с лидером КНДР будет в порядке.

Как заявил американской телекомпании CNN специальный советник президента Республики Корея по дипломатии и вопросам национальной безопасности Мун Чжон Ин «Позиция нашего правительства тверда. Ким Чен Ын жив и здоров. Он находится в районе Вонсана с 13 апреля. Никаких вызывающих подозрение передвижений не было замечено».

Так что ждем появления северокорейского главы государства на публике.

Или все-таки его ракетно-ядерной сестры?

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