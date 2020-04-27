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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Ким жив? СМИ КНДР продолжают писать о работе Ким Чен Ына

Мир

Пока мировые СМИ муссируют слухи о смерти северокорейского лидера, а некоторые даже сообщают о его смерти, северокорейские газеты выходят с заголовками о работе Ким Чен Ына.

Так, государственное издание "Нодон синмун" сообщает,

  • что Ын поздравил участников крупной стройки последних лет — центра уезда Самджиён,
  • что руководитель страны направил благодарность строителям туристического комплекса "Вонсан-Кальма".

"Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын направил благодарность рабочим и сотрудникам, которые активно помогали в строительстве туристического комплекса "Вонсан-Кальма", — пишет газета.

К слову, комплекс "Вонсан-Кальма" находится неподалеку от города Вонсан. Ранее в ряде зарубежных СМИ выдвигались предположения, что именно в расположенной там резиденции находится сейчас "пропавший с радаров" Ким Чен Ын.

Лыко в строку

В этом же курортном городе был, по данным ВВС, замечен спецпоезд корейского лидера.

"Согласно спутниковым снимкам, поезд был припаркован на станции лидерства в Вонсане, которая зарезервирована для использования семьей Ким", — сообщает ИА.

Однако, сам ли Ким Чен Ын на нем приехал — неизвестно:

"Присутствие поезда не доказывает местонахождение северокорейского лидера и тем более не проливает свет на что-либо о его здоровье, но придает вес сообщениям о том, что Ким находится на восточном побережье страны", — говорится в сообщении BBC.

Напомним, что слухи о плохом здоровье Кима впервые возникли из-за его отсутствия в годовщину Дня рождения отца-основателя Северной Кореи и дедушки Ким Чен Ына Ким Ир Сена 15 апреля.

Государственные СМИ Северной Кореи в последний раз сообщали о местонахождении Кима, когда он председательствовал на встрече 11 апреля.

 

Темы ким чен ын северная корея
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