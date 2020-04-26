Мировые СМИ сообщают о смерти Ким Чен Ына

Многие средства массовой информации сообщают, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын скончался из-за операции. По имеющейся информации, у него не выдержало сердце. Об этом пишет авторитетное японское издание "Иомиури".

Издание утверждает, что сейчас власть в стране перешла к сестре Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон.

Впервые о болезни Ким Чен Ына заговорили после того, как он не появился на праздновании дня рождения своего деда Ким Ир Сена, которое ежегодно отмечается 15 апреля и считается самым главным торжеством в стране.