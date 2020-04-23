Нацгвардия Украины ищет диверсантов, поджигающих лес в районе зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.
Об этом сообщает пресс-служба украинской Нацгвардии:
"Кинологи с собаками и бойцы спецназа прочесывают местность в поисках диверсионных групп, которые осуществляют поджоги".
Напомним, что леса вокруг ЧАЭС горят уже третью неделю. И, как становится понятно, власти страны пришли к выводу, что главной причиной возгораний являются намеренные поджоги.
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