Нацгвардия Украины ищет поджигателей в зоне ЧАЭС

Нацгвардия Украины ищет диверсантов, поджигающих лес в районе зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба украинской Нацгвардии:

"Кинологи с собаками и бойцы спецназа прочесывают местность в поисках диверсионных групп, которые осуществляют поджоги".

Напомним, что леса вокруг ЧАЭС горят уже третью неделю. И, как становится понятно, власти страны пришли к выводу, что главной причиной возгораний являются намеренные поджоги.

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