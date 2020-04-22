В зоне ЧАЭС обнаружены три очага возгорания

Больше 1,2 тысячи человек борются с лесными пожарами на Украине. В Чернобыле и Житомирской области обнаружены три очага возгорания.

В борьбе с огнем задействована тяжелая техника. Три вертолета за сутки сбросили на тлеющие леса 258 тонн воды.

"По состоянию на 7.00 22 апреля, в зоне отчуждения и безусловного отселения подразделения Госслужбы Украины по ЧС оказывают помощь государственному агентству Украины по управлению зоной отчуждения в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию трех очагов (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки — с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в очагах, пройденных огнем", — сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Горение лесов в Житомирской области началось 16 апреля. С тех пор сгорело 39 дачных домов и гектары леса. В Чернобыле леса вспыхнули 4 апреля, выгорело более 35 гектаров. Работе спасателей мешают сильные ветра, которые разносят огонь. Они стараются не допустить того, чтобы огонь дошел до Чернобыльской АЭС и хранилищ с радиоактивными отходами.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на тушение лесных пожаров на Украине выделено около четырех миллионов долларов.