К месту возгорания отправили два самолёта и вертолёт. Всего к ликвидации огня привлечены более 90 пожарных и 18 единиц техники.
"4 апреля в 13:22 в ГосЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного отселения вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га", — говорится в заявлении ГосЧС Украины.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.