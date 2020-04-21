Пожары в зоне отчуждения обошлись Украине почти в 4 миллиона долларов

Тушение пожаров в Чернобыле обошлось бюджету Украины почти в четыре миллиона долларов. Такую сумму выделило правительство страны на борьбу со стихией.



Борьба с огнем в зоне отчуждения продолжается третью неделю. В тушении лесных пожаров участвуют военные и спасатели.



"Затраты на тушение лесных пожаров на Украине несет служба по чрезвычайным ситуациям. А в случае недостатка средств они выделяются из резервного фонда кабмина. На тушение пожаров в зоне ЧАЭС решением кабмина было выделено 100 млн гривен", — написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в социальной сети.

По мнению научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, причиной лесных пожаров в зоне отчуждения могла стать аномалия. Он утверждает, что из-за отсутствия снега и не промерзшей земли произошло обезвоживание верхних слоев почвы. Это создает раннюю пожарную опасность.

Между тем, лесные пожары мешают дышать жителям Киева. Столица Украины заняла четвертое место в рейтинге городов с самым загрязненным воздухом. Сейчас уровень загрязнения превышен в три раза.