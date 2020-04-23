В Англии задержан мужчина, беспорядочно паливший из пистолета с балкона

В небольшом городке Чатем, что в графстве Кент, Великобритания, с балкона многоквартирного дома сегодня утром вооруженный человек вел неприцельную беспорядочную стрельбу.

Перепуганные прохожие и покупатели расположенного на первом этаже дома торгового центра бросились в укрытие, началась паника.

Один человек написал в интернете:

"Для всех, кто живет рядом с причалом Чатем или направляется за покупками: не ходите туда. Какой-то человек беспорядочно стреляет в людей из окон домов, идущих к автостоянкам торгового центра. Пожалуйста, не ходите туда и оставайтесь в безопасности!".

Продавщица магазина в ТЦ рассказала местным журналистам, что

"Чернокожий мужчина с оружием куражился около получаса. У этого парня на балконе были винтовка и пистолет".

Стрелок - фото в камеры видеонаблюдения

Как пишут очевидцы в соцсетях,

полицейские машины прибывали каждые пару минут, а вертолеты обследовали район.

Полицейским удалось задержать стрелка. В квартире был обнаружен целый арсенал огнестрельного оружия.

Фото из квартиры стрелка (twitter полиции Чатема)

О жертвах информации нет.

Причины поступка мужчины неизвестны. Видимо, ему захотелось славы, так как очевидцы говорят, что перед тем как открыть стрельбу, он кричал: