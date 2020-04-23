В Англии задержан мужчина, беспорядочно паливший из пистолета с балкона

В небольшом городке Чатем, что в графстве Кент, Великобритания, с балкона многоквартирного дома сегодня утром вооруженный человек вел неприцельную беспорядочную стрельбу.
Перепуганные прохожие и покупатели расположенного на первом этаже дома торгового центра бросились в укрытие, началась паника.
Один человек написал в интернете:
"Для всех, кто живет рядом с причалом Чатем или направляется за покупками: не ходите туда. Какой-то человек беспорядочно стреляет в людей из окон домов, идущих к автостоянкам торгового центра. Пожалуйста, не ходите туда и оставайтесь в безопасности!".
Продавщица магазина в ТЦ рассказала местным журналистам, что
"Чернокожий мужчина с оружием куражился около получаса. У этого парня на балконе были винтовка и пистолет".
Стрелок - фото в камеры видеонаблюдения
Как пишут очевидцы в соцсетях,
полицейские машины прибывали каждые пару минут, а вертолеты обследовали район.
Полицейским удалось задержать стрелка. В квартире был обнаружен целый арсенал огнестрельного оружия.
Фото из квартиры стрелка (twitter полиции Чатема)
О жертвах информации нет.
Причины поступка мужчины неизвестны. Видимо, ему захотелось славы, так как очевидцы говорят, что перед тем как открыть стрельбу, он кричал:
"Вызовите полицию!".
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