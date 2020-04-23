Во Вьетнаме за семь дней никто не заразился коронавирусом

Во Вьетнаме за последнюю неделю не зафиксировали ни одного случая заражения граждан коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении министерства здравоохранения страны, опубликованном на сайте ведомства.

"Полная неделя, семь дней, без коронавируса", — говорится в сообщении минздрава.

Минздрав также вспоминает, что с самого начала эпидемии в стране выявили 268 зараженных COVID-19, а выздоровевших — 223 человека.